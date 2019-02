Grootscheepse baggerwerken in parkvijver op til DBS

14 februari 2019

14u21 0 Wemmel De komende maanden staan er grote werken gepland aan de parkvijver achter het gemeentehuis van Wemmel. Ongeveer 5000 m³ slib zal worden afgegraven. Deze baggerwerken zijn nodig omdat de vijver nog amper 50 cm diep is en anders volledig zou dichtslibben op termijn.

Het afgraven van het slib zal er ook voor zorgen dat de vissen meer ruimte krijgen, wat tot minder vissterfte moet leiden. Bovendien zal de pomp die de fontein laat functioneren beter werken, want momenteel loopt die geregeld vast door de grote hoeveelheid modder in de vijver. Het is al sinds de jaren 60 geleden dat de vijver nog uitgebaggerd werd.

Momenteel wordt de sliblaag in de vijver met behulp van een sonar opgemeten. Vanaf 25 februari starten de voorbereidende werken met plaatsing werfkeet, levering materiaal, installatie ponton en grondwerken.

Op 4 maart gaan dan de eigenlijke baggerwerken van start. Dit zal gebeuren met een kraan vanaf een ponton. Het water blijft dus in de vijver om de stabiliteit van de oevers te garanderen. Het slib wordt afgevoerd naar het grasveld tegenover het gemeentehuis en zal daar tijdelijk worden opgeslagen. Dat kan, omdat uit een bodemonderzoek van OVAM is gebleken dat de grond die zal worden afgegraven niet vervuild is. Als het afgegraven slib dan voldoende gedroogd is, wordt het afgevoerd.

Er wordt ongeveer 250 m³ per dag gebaggerd. In totaal moet er zo’n 5.000 m³ slib worden verwijderd. De werken zullen dus minstens 4 weken duren. In maart worden rond de vijver ook een aantal dode bomen gekapt.

Vanaf midden april wordt een nieuwe sonarmeting van de vijver uitgevoerd om te kunnen controleren hoeveel slib er effectief is verwijderd. Tegelijk worden ook de parkwegen rond de vijver vernieuwd. Daarna volgen in mei en juni nog een vernieuwing van de openbare verlichting, de afvoer van het gedroogd slib en het herstel van het grasveld tegenover het gemeentehuis.

Het einde van de werken is voorzien tegen 1 juli.