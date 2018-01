Gemeentelijke vijver leeggevist 02u42 0

In Wemmel is de voorbije dagen alle vis uit de vijver aan het gemeentehuis gehaald. Er werd zo'n 500 kilogram opgevist, waaronder veel karpers en brasems. Het ging niet om een massale diefstal, wel over een voorzorgsmaatregel voor het welzijn van de dieren.





Een Nederlandse firma heeft de klus geklaard onder meer met behulp van een groot net. Alle vissen zijn met speciale zuurstoftanks overgebracht naar twee andere vijvers in Wemmel. De vijver aan het gemeentehuis wordt uitgebaggerd en verdiept om de kwaliteit van het water te verbeteren. Het nitrietgehalte is namelijk te hoog, zo bleek uit een rapport, en dat is zeer schadelijk voor de vissen. (DBS)