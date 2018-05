Gemeentehuis krijgt nieuwe openingsuren 24 mei 2018

02u34 0

De openingsuren van het administratief centrum in de J. Vanden Broeckstraat en het gemeentehuis in de Dr. H. Folletlaan worden op 1 juni aangepast. De deuren gaan vanaf die datum op beide locaties op woensdag dicht om 16 uur. Voorts werken de diensten Ruimtelijke Ordening en Huisvesting vanaf volgende maand op afspraak. Zij zijn te bereiken via het nummer 02/462.05.50. (DBS)