Gemeente zoekt gegadigden voor achtergelaten landbouwvoertuigen DBS

10 april 2019

09u36 0 Wemmel In het toekomstig speelbos De Motte staan enkele achtergelaten landbouwvoertuigen die dringend weg moeten voor de veiligheid van de kinderen.

Het gemeentebestuur van Wemmel hoopt via een oproep af te geraken van de drie grote aanhangwagens waarvan het onderstel wel nog in goede staat verkeert. Het chassis is dan ook nog bruikbaar voor bijvoorbeeld een carnavalswagen. Maar het ijzer kan ook dienen voor een kunstwerk of voor andere doeleinden. Voorstellen zijn welkom.

Als je interesse hebt, of iemand kent die mogelijk interesse heeft, stuur dan een e-mail naar patmob@wemmel.be voor meer informatie.

Het speelbos zou tegen de zomer al voltooid moeten zijn. Eind deze maand worden de voertuigen dan ook sowieso verwijderd door de gemeente.