Gemeente waarschuwt voor misleidende brief 10 april 2018

02u37 0

Het gemeentebestuur van Wemmel waarschuwt voor misleidende brieven. De voorbije weken kregen heel wat inwoners namelijk een brief in de bus of een verkoper aan de deur van 'Vlaanderen isoleert', met een voorstel om hun woning te laten isoleren tegen een voordelig tarief. Dit is echter geen initiatief van de Vlaamse overheid, maar van een commercieel isolatiebedrijf.





De firma wekt met haar naam en website 'vlaanderenisoleert.be' de indruk te werken met de Vlaamse overheid maar dat is dus niet het geval. De enige officiële website van de Vlaamse overheid rond energie besparen is www.energiesparen.be. Ook de provincie Vlaams-Brabant organiseert geregeld groepsaankopen. (DBS)