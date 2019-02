Gemeente verkoopt terreinen voormalig containerpark DBS

19u16 0 Wemmel De gemeente verkoopt het perceel in de de Limburg Stirumlaan waar het vroegere containerpark gevestigd was. Een bod doen kan nog tot 19 april.

Het terrein heeft een oppervlakte van 13a39ca en ligt dicht bij de Ring en het centrum van Wemmel.

De verkoop van het perceel gebeurt via het online biedingsplatform Covast, waar geïnteresseerden het integrale verkoopdossier kunnen consulteren. Surf hiervoor naar www.covast.be.

Kandidaat-kopers die een bod willen uitbrengen, kunnen dit doen tot 19 april via een vastgoedmakelaar naar keuze. Belangrijk om weten daarbij is dat elk bod bindend is. Van zodra een bod uitgebracht wordt, wordt dit ook online zichtbaar op de website van Covast.

Bijkomende inlichtingen kan je steeds verkrijgen bij je vastgoedmakelaar of bij Covast zelf via 09/24.24.995 of op info@covast.be.