Gemeente neem toeristisch promotiefilmpje op 16 augustus 2018

De gemeente Wemmel heeft in samenwerking met de Groene Gordel Vlaams-Brabant een toeristisch promotiefilmpje opgenomen. In totaal hebben er 52 figuranten meegedaan met als doel Wemmel zo mooi mogelijk in beeld te brengen. Het filmpje laat verschillende locaties binnen Wemmel zien die toeristen naar de gemeente moeten lokken. Logeren, picknicken, gezellig wandelen, shoppen,...: het kan allemaal in de Vlaams-Brabantse gemeente.





Het filmpje kan je zien op https://youtu.be/5ma8RdLEcNU (DBS)