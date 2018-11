Gemeente heeft strooiplan voor winterweer DBS

15 november 2018

08u50 0 Wemmel Om goed voorbereid te zijn op winterweer heeft de gemeente een lokaal strooiplan opgemaakt, waarin is vastgelegd welke straten eerst moeten gestrooid worden bij sneeuwval of ijzel.

De gemeente beschikt over één strooiwagen, die indien nodig ook ‘s nachts wordt ingezet. Het is dan ook onmogelijk om elke straat of wijk van Wemmel aan te doen dus worden er vooraf prioriteiten bepaald. De hoofdwegen waar veel verkeer voorbijkomt, zoals bijvoorbeeld Zijp en Rassel, krijgen de prioriteit. Ook schoolomgevingen, de omgeving van de Residentie en de Markt staan hoog op het lijstje. Afhankelijk van de ernst van de ijzel of sneeuwval worden nadien ook nog andere straten aangepakt. Voor de gewestwegen zoals de Kaasmarkt is het Vlaams gewest verantwoordelijk.