Geen buit voor overvaller apotheek VIJF DAGEN NA HOLD-UP IN KRANTENWINKEL NIEUWE BRUTALE OVERVAL SILKE VANDENBROECK

02u38 0 Lukas Jean Louis Danckaers aan het werk in zijn apotheek. Hij gaat geen extra maatregelen nemen. Wemmel In Wemmel is opnieuw een brutale overval gepleegd. Vijf dagen na de overval op krantenwinkel Durcat van Patrick De Smet, werd nu de apotheek van Jean Louis Danckaers op de Steenweg op Merchtem geviseerd. De overvaller droop met lege handen af. "Ik laat mij hier niet door doen", zegt Jean Louis kordaat.

"Rond 14.15 uur kwam hier een gemaskerde man de apotheek binnen", begint Jean Louis. "Hij sprong zomaar over de toog en wilde het geld uit de kassa halen. Maar dat is hem niet gelukt. Hij kreeg de kassa niet open en is dan gevlucht."





Pepperspray

Tijdens de overval spoot de dader ook pepperspray in het gezicht van Jean Louis.





"De overvaller heeft echt heel erg veel pepperspray in mijn ogen gespoten. Maar dat doet me niks. Ik ben helemaal niet onder de indruk van deze amateuristische overval. Op drie minuten was het gebeurd. Na een half uurtje stond de politie hier en die mannen hebben hun onderzoek gedaan. Daarna ben ik weer gewoon verder gegaan met mijn werk", zegt Jean Louis.





Het was de eerste keer dat de apotheek van Jean Louis zo brutaal werd overvallen.





"Zo'n dingen shockeren mij niet. Ik begrijp dat dat wat raar klinkt, maar dat ligt niet in mijn karakter. Iedereen reageert daar natuurlijk anders op", gaat de apotheker verder. "Ik ben de overvaller zelfs nog naar buiten gevolgd toen hij vluchtte. Alleen was hij me te snel af. Ik vermoed dat er nog een tweede persoon in het spel zat. Iemand die op hem wachtte met een vluchtauto. Ik denk niet dat de overvaller het geriskeerd heeft om hier te voet weg te vluchten. Heel wat mensen zouden hem dan gezien hebben."





Geen klanten in zaak

"Er waren gelukkig geen klanten in de apotheek", zegt Jean Louis. "Maar ik ga geen extra maatregelen nemen. Waarom zou ik? Ze weten de maatregelen toch altijd te omzeilen. Mensen moeten zelf maar eerst eens nadenken over wat ze wel en niet mogen doen. Ik sta terug in de winkel, want het leven gaat gewoon verder. Het is een erg spijtig voorval, maar die dingen gebeuren nu eenmaal. Al gebeurt het de laatste tijd wel vaak."





Daarmee verwijst de apotheker naar de overval van een week geleden. Toen werd de krantenwinkel van Patrick De Smet overvallen door twee jonge kerels. De twee gingen ervandoor met amper 100 euro. Tijdens de overval onstond een vechtpartij waarbij Patrick enkele rake klappen op het hoofd kreeg. Ook hij opende zijn winkel vrijwel meteen weer na de overval.





Dezelfde dader?

De politie is nog volop op zoek naar de daders van beide overvallen. "Als er mogelijke linken zijn zullen deze worden bekeken en onderzocht", zegt Gilles Blondeau, woordvoerder van het parket Halle-Vilvoorde. "Wij sturen extra patrouilles de straat op omdat het vroeg donker wordt. Helaas kunnen sommige overvallers ons toch nog ontwijken", klinkt het bij politiezone AMOW (Asse/ Merchtem/Opwijk / Wemmel).