Gedaan met claims door losse kasseien GEMEENTE LAAT DRINGENDE HERSTELLINGEN UITVOEREN OP MARKT DIMITRI BERLANGER

25 augustus 2018

02u31 0 Wemmel Het gevaarlijkste marktplein van het land? Dat zou wel eens in Wemmel kunnen zijn. Tijdens de zondagsmarkt komt er wekelijks wel iemand ten val. Om nog meer schadeclaims te vermijden, zullen de loszittende kasseien vervangen worden. Later volgt een grondige make-over voor de Markt.

De sjieke Markt van Wemmel was al een poos een groot hindernissenparcours. De kasseien zijn op verschillende plaatsen verzakt, wat voor de nodige struikelpartijen zorgt. "Wekelijks werden we geconfronteerd met valpartijen op de zondagsmarkt, vooral dan van senioren", zegt burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL). "Deze zomer alleen al zijn er een vijftal schadeclaims binnengelopen. Het ging onder meer over een kapotte bril en ook een gebroken pols. We willen echter niet wachten tot er écht iets dramatisch zou gebeuren. De Markt is openbaar domein en is dus onze verantwoordelijkheid."





Daarom zijn er nu al dringende herstellingen begonnen. "De halve kasseien worden vervangen door volle kasseien, omdat die beter bestand zijn tegen verzakkingen. We houden meteen ook rekening met een latere herinrichting en verfraaiing van het hele plein. Nu wordt enkel de buitenste ring over een breedte van 8 meter hersteld. Dat zijn de huidige parkeerplaatsen. Tegelijkertijd worden 11 extra parkeerplaatsen gecreëerd wat het totaal brengt op 79. Hiervoor moeten ook de huidige bomen verwijderd worden, maar dit is maar tijdelijk."





Beton

Ook de 'rotte plekken' in het binnenplein worden aangepakt. "De kasseien worden er uitgehaald en er wordt voorlopig een lichte vorm van beton in gegoten. Later wordt ook dit deel ten gronde aangepakt. We gaan ook straatmeubilair plaatsen om te voorkomen dat sommige bestuurders 's ochtends gewoon dwars over de Markt rijden. Ook de verouderde openbare verlichting wordt meteen vervangen."





Hinder beperkt

Om de hinder voor de handelaars en de marktkramers zo beperkt mogelijk te houden tijdens de werken, zal de heraanleg in verschillende fases gebeuren. "Er zal in de praktijk telkens maar gewerkt worden over een strook van een twintigtal meter." De werken zouden 6 tot 8 weken duren. Er is 260.000 euro voor voorzien.





Over de toekomst van de bestaande fonteinen werd nog geen enkele beslissing genomen. "Deze blijven voorlopig behouden. Dat zal deel uitmaken van het overleg. Het is de bedoeling inspraak te organiseren bij de uiteindelijke opmaak van de plannen voor een volledige herinrichting. Die is wel pas voorzien voor 2019 à 2020."