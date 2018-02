Faciliteitengemeenten gaan de gezonde toer op 21 februari 2018

02u28 0 Wemmel De zes faciliteitengemeenten rond Brussel hebben een Intergemeentelijke Gezondheidsraad opgericht waarmee ze voortaan samen gezondheidsbevorderende en preventieve acties en campagnes gaan voeren.

De communicatie hierover zal volgens de Wemmelse burgemeester Walter Vansteenkiste conform de taalwetgeving tweetalig zijn, waarbij het Nederlands voorrang krijgt. Het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO) Zenneland adviseert en ondersteunt de raad. De gemeenten verleenden de afgelopen weken reeds hun medewerking aan de 'Tournée Minérale'-campagne. De zes gemeenten zullen dit jaar ook participeren in andere Vlaamse initiatieven, zoals de 10.000-stappen wedstrijd tussen gemeenten.





Tijdens de Week van de Valpreventie eind april zijn er initiatieven gepland voor bewoners en verpleegkundigen van de woonzorgcentra. In juni loopt de campagne Warme Dagen die tijdens periodes van hitte extra aandacht vraagt voor ouderen en zieken. Bewegen op Verwijzing wordt reeds aangeboden in Wemmel. Andere gemeenten bekijken nog de mogelijkheid om dit eveneens te doen. Andere initiatieven in het najaar zijn de griepcampagne, een gratis borstkankeronderzoek en 'Fit in je hoofd'. (DBS)