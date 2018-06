Ex-burgemeester Chris Andries richt burgerbeweging op 02 juni 2018

Ex-burgemeester Chris Andries trekt in Wemmel naar de gemeenteraadsverkiezingen met de lijst Wemmel PLUS. "Het gaat om een tweetalige burgerbeweging zonder politieke kleur en financiële hulp van een partij of sponsors", zegt lijsttrekker Andries. "We willen aan de lokale politiek haar eerste betekenis teruggeven: het algemeen welzijn dienen, zonder onderscheid van taal of filosofische overtuiging, door het beste van onszelf te geven." Veiligheid, netheid, mobiliteit, milieu, financiën en het behoud van de faciliteiten zijn de voornaamste speerpunten.





Andries wil zich opwerpen als volwaardig concurrent van huidig burgemeester Walter Vansteenkiste. Hij voelde zich in 2012 onrecht aangedaan. Ondanks 1.984 voorkeurstemmen viel zijn Lijst van de Burgemeester uit elkaar door verdeeldheid. Enkele verkozenen van zijn LB-lijst schaarden zich achter Vansteenkiste, die burgemeester werd. Afwachten of Andries zes jaar later zijn gram haalt.





(DBS)