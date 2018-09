Eerste autoloze zondag 03 september 2018

Op zondag 16 september organiseert de dienst vrije tijd en dienst mobiliteit voor het eerst een autoloze zondag in Wemmel. Van 13 tot 17 uur zijn auto's niet meer welkom op de Steenweg op Merchtem, Maalbeeklaan, Dr. H. Folletlaan, Kerkstraat, Kerkplein en Pastorijstraat. Fietsers, steppers, skateboarders en wandelaars mogen vrij rondlopen en genieten van de verschillende activiteiten die de diensten aanbieden. Er zullen 'gekke' fietsen zijn, kinderen kunnen deelnemen aan een estafette of klimmen op een rots van 9 meter. Ook de steltenlopers van Merchtem zullen aanwezig zijn. Wie zijn fiets wil laten repareren of graveren kan ook eens langskomen. Om 16 uur is er dan nog een kindergoochelshow met Loose Magic. Meer info vind je op de website www.wemmel.be (DBS)