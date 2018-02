Doodsoorzaak Julie (16) nog steeds niet duidelijk 02 februari 2018

De doodsoorzaak van de 16-jarige Julie De Souza is nog steeds niet vastgesteld. Het meisje kwam vorige week donderdag om het leven terwijl ze een ritje maakte op haar paard Echo op de piste van manege Jochri Club. "Uit de autopsie bleek dat Julie niet van het paard is gevallen en geen slag of stamp heeft gekregen. Er waren geen verwondingen zichtbaar", zegt Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde. "Verder toxicologisch en microbiologisch onderzoek zijn nodig om de doodsoorzaak van het meisje te kunnen bepalen."





Op de manege wordt ervan uitgegaan dat Julie onwel is geworden. (VDBS)