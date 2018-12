Coalitieonderhandelingen Wemmel bijna rond DBS

05 december 2018

17u16 0 Wemmel De coalitieonderhandelingen in Wemmel zitten in de laatste rechte lijn. ‘Het gaat enkel nog over punten en komma’s’, dixit burgemeester Walter Vansteenkiste.

In Wemmel haalde de ‘Lijst van de Burgemeester’ van Vansteenkiste 12 zetels, de tweetalige burgerbeweging Wemmel Plus! van ex-burgemeester Chris Andries 7 zetels en de Franstalige lijst Intérets Communaux 6 zetels. Het is echter nog steeds onduidelijk met welke partij LB Wemmel onderhandelt, al lijkt het er sterk op dat het gaat over Wemmel Plus! “We zijn nog niet helemààl rond”, zegt Vansteenkiste. Over de coalitiepartner wordt pas gezamenlijk gecommuniceerd als de laatste punten en komma’s in orde zijn en alle handtekeningen gezet.”

Als de overeenkomst gefinaliseerd kan worden, zal Vansteenkiste ook de volgende zes jaar burgemeester van Wemmel blijven.