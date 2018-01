Buurgemeenten houden openbaar onderzoek over Neo-project 26 januari 2018

02u37 0

Wemmel





Zowel Wemmel als Grimbergen hebben als buurgemeenten vrijwillig beslist om een openbaar onderzoek over het Neo-project te organiseren. Met dat project willen de stad Brussel en het gewest - in twee fases - het hele Heizelplateau ontwikkelen. Neo I omvat een shoppingcenter van 72.000 vierkante meter - door promotor Unibail-Rodamco de 'Mall of Europe' genoemd - en voorts horeca, een bioscoop, een binnen- en buitenpretpark, 590 woningen, kantoren, een bejaardentehuis, twee crèches en een grote ondergrondse parking.





De gemeentebesturen zelf laten nog niet in hun kaarten kijken.





"We krijgen binnenkort nog een toelichting van de architecten", zegt de Wemmelse burgemeester Walter Vansteenkiste. "Dat moet ons een duidelijker idee geven vooraleer we een standpunt innemen."





Vansteenkiste weet alvast wat mogelijke struikelstenen zijn.





"Dat zijn de gekende gevoeligheden rond mobiliteit en veiligheid, die ons ook al in het Eurostadion-dossier bezighielden. Zijn de garanties onvoldoende dan gaan we dat zeker kenbaar maken."





Ook burgemeester Marleen Mertens van Grimbergen blijft voorzichtig. "We gaan eerst het openbaar onderzoek afwachten voor we ons standpunt bepalen."





Het openbaar onderzoek loopt vanaf 25 januari tot en met 23 februari.In die periode kan je het dossier op beide gemeentehuizen inkijken en kan je opmerkingen maken of bezwaren indienen. (DBS)