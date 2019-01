Burgemeester Walter Vansteenkiste legt eed af DBS

31 januari 2019

09u48 0 Wemmel Walter Vansteenkiste (Lijst van de Burgemeester Wemmel) heeft woensdagavond in Leuven in handen van gouverneur Lodewijk De Witte de eed afgelegd als burgemeester van faciliteitengemeente Wemmel. Vansteenkiste begint hiermee aan zijn tweede ambtstermijn. Hij is de eerste van de burgemeesters, die werden voorgedragen in de zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel, die door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans benoemd werd.

Bij de verkiezingen van 14 oktober haalde Lijst Burgemeester Wemmel (LBW) 12 van de 25 zetels. De tweetalige lijst Wemmel Plus! van ex-burgemeester Chris Andries haalde 7 zetels en de Franstalige lijst Intérêts Communaux 6 zetels. LBW sloot medio december een coalitieakkoord met Wemmel Plus! over de voordracht van Walter Vansteenkiste. Door het systeem van de rechtstreekse verkiezing van schepenen in faciliteitengemeenten heeft LBW automatisch drie schepenzitjes in het college en de andere twee partijen elk 1.

Vraag is of Homans dit keer alle burgemeesters die in de andere faciliteitengemeenten werden voorgedragen zal benoemen. Na de verkiezingen van 2012 was dat met drie voordrachten (Linkebeek, Kraainem en Wezembeek-Oppem) niet het geval wegens overtreding van de taalwetgeving bij het versturen van de oproepingsbrieven. Ook bij de jongste verkiezingen was er een incident toen vijf van de zes faciliteitengemeenten (met uitzondering van Wemmel) een eigen kiesbrief verstuurden nadat gouverneur De Witte dit al gedaan had in opdracht van Homans. Terwijl De Witte deze allemaal in het Nederlands verstuurde deden de faciliteitengemeenten dit conform een arrest van de Raad van State in het Frans aan inwoners zich hiertoe hadden laten registreren.