Burgemeester Vansteenkiste lijsttrekker voor WEMMEL 24 februari 2018

Walter Vansteenkiste, die sinds 2013 burgemeester is van faciliteitengemeente Wemmel, is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker voor WEMMEL, de eenheidslijst van de Vlaamse partijen met uitzondering van het Vlaams Belang. Vijf raadsleden die verkozen werden op de grotendeels Franstalige Lijst van de Burgemeester (LB) en WEMMEL in de gemeenteraad steunen, zullen wellicht ook een plaats krijgen op deze lijst.





"WEMMEL zal een lijst indienen die de steun heeft van alle Vlaamse democratische partijen en de vijf raadsleden van LB die met ons de meerderheid vormen. Er zullen ook onafhankelijken een plaats krijgen. De lijst is nog niet volledig samengesteld. Wel is al beslist dat ikzelf opnieuw lijsttrekker zal zijn. OCMW-voorzitter Armand Hermans zal de aparte lijst trekken voor het OCMW", aldus Vansteenkiste. (DBS)