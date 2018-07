Burgemeester rijdt duobike in met rusthuisbewoners 24 juli 2018

Groot feest gisteren in woonzorgcentrum Hestia. Burgemeester Walter Vansteenkiste kwam er de nieuwe 'duobike' inhuldigen. Dat is een elektrische zitfiets waarbij twee personen naast elkaar kunnen plaatsnemen. Vansteenkiste voegde de daad bij het woord en maakte een klein toertje met een van de bewoners. De fiets werd alvast goedgekeurd terwijl iedereen daarna kon genieten van een zomers terras met versgebakken wafeltjes en een verfrissend drankje. "Deze inhuldiging is meteen het startschot van onze Tour de Wemmel", zegt woonzorgconsulente Saskia De Leu. "De bedoeling is dat wij met bewoners uit de regio naar hun vroegere huis fietsen om eens te kijken hoe het er nu bijligt en herinneringen op te halen. Later zal de de duobike gebruikt worden om familie en personeel de kans te geven met de bewoners de streek te verkennen." (DBS)