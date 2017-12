Brandweer vist lichaam uit kanaal 02u45 0

De brandweer heeft gisterochtend een lichaam uit het kanaal van Willebroek gehaald. Voorlopig is het lichaam nog niet geïdentificeerd en is het ook nog niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen. Een eerste, uitwendige, lijkschouwing bracht geen tekenen van geweld aan het licht, maar vandaag wordt een autopsie uitgevoerd die meer duidelijkheid moet brengen over de doodsoorzaak. Het lichaam lag al minstens enkele dagen en mogelijk zelfs twee weken in het water. Het was in een vergevorderde staat van ontbinding. (VDBS)