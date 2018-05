Blokkers welkom in de bibliotheek 19 mei 2018

De bibliotheek in Wemmel zet de deuren open voor studenten die liever niet op hun eentje thuis studeren. Er zijn tien rustige plekken beschikbaar, alsook vier computers. In het gebouw wordt ook gratis wifi aangeboden. Water en koffie (tegen betaling) zijn verkrijgbaar, terwijl je in het park van de residentie even kan uitblazen. Speciaal voor de studenten die van deze dienst gebruik willen maken, worden bovendien vanaf 28 mei tot eind juni de openingsuren uitgebreid. (DBS)