Beschermingsprocedure voor calvarie op kerkhof opgestart DBS

22 januari 2019

11u19 1 Wemmel Vlaams minister-president Geert Bourgeois, ook bevoegd voor Onroerend Erfgoed, beschermt de calvarie op de begraafplaats van Wemmel voorlopig als monument.

Vanaf de dertiende eeuw werden er op kerkhoven werden calvaries opgetrokken. Het zijn meestal levensgrote afbeeldingen van de gekruisigde Christus, soms geflankeerd door de heilige Maria en de heilige Johannes. Hoe dichter begraven bij de calvarie, hoe belangrijker je status in de dorpsgemeenschap.

“Gemeenten richtten en beheerden vanaf de late negentiende eeuw seculiere, neutrale begraafplaatsen op”, zegt Geert Bourgeois. “Ook daar bleef het een gewoonte om calvaries op te richten. Ook in de geseculariseerde samenleving werd aan deze traditie vastgehouden. De calvarie in Wemmel is een bijzonder laat voorbeeld van die gewoonte. De constructie is artistiek bijzonder uitgewerkt, daarom beschermen we het nu als monument.”

Burgerij

De inwoners van Wemmel schonken de calvarie in 1929. Het indrukwekkend bronzen kruis in neogotische stijl steunt op een sokkel met de afbeelding van de twaalf apostelen. Twaalf graftombes met afwisselend grijze en roze granieten afdekstenen vormen de voet van de calvarie. Hier liet de burgerij van Wemmel zich graag begraven.

Na de voorlopige bescherming organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek. Iedereen krijgt zo de kans om opmerkingen of bezwaren kenbaar te maken bij de gemeente. Binnen negen maanden beslist minister-president Geert Bourgeois over een definitieve bescherming.