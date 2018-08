Afvalophaling Intradura blijft vroeger 04 augustus 2018

Net als afgelopen week zal de afvalophaling van Intradura, actief in onder meer Wemmel, Grimbergen en Kapelle-op-den-Bos, ook volgende week vroeger dan normaal starten. De afvalophalers zullen al vanaf 5 uur aan hun ronde beginnen om de aanhoudende hitte wat te vermijden. Die maatregel wordt al zeker tot en met vrijdag 10 augustus verlengd. In de loop van volgende week wordt bekeken of een eventuele verlenging na 10 augustus aan de orde is. De inwoners plaatsen dan ook het best hun afval de avond voordien buiten zodat ze de ophaling niet missen. (RDK)