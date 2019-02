Afrit Jette afgesloten voor asfalteringswerken DBS

28 februari 2019

14u54 0 Wemmel Ter hoogte van het op- en afrittencomplex nummer 9 van Jette/Wemmel wordt de Brusselsesteenweg (N290) opnieuw geasfalteerd op dinsdag 5 en woensdag 6 maart. Op beide dagen zal er gewerkt worden van 7 uur ‘s ochtends tot 17 uur ‘s avonds.

Afrit 9 naar Jette vanop de buitenring zal afgesloten worden. Automobilisten kunnen via afrit 8 in Jette geraken. Voor doorgaand verkeer op de steenweg zal er een omleiding voorzien zijn via de Limburg Stirumlaan, de J. De Ridderlaan, de Romeinse Steenweg en de Koningin Astridlaan.

De hulpdiensten zullen tijdens interventies wel gebruik kunnen maken van het op- en afrittencomplex en van de Brusselsesteenweg.