8.000 kinderen kiezen favoriete boek 28 mei 2018

Zondag vond het slotfeest van de Kinder- en Jeugdjury (KJV) in de bib van Wemmel plaats. Meer dan 8.000 leden van de KJV kozen dit leesjaar opnieuw hun favoriete boeken. Ook in Wemmel lazen een 20-tal kinderen acht boeken die ze met een begeleider bespraken. "Om de begeleiders, de lezers en de auteurs te vieren, organiseerden we een slotfeest onder andere in de bib van Wemmel. De kinderen namen eerst deel aan een zoektocht of quiz en konden vervolgens aansluiten op een auteurslezing", zegt bibliothecaris Patricia Hautain.





(VDBS)