25 pv’s bij verkeerscontroles in centrum DBS

28 november 2018

15u15 0 Wemmel De lokale politie van de zone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) voerde dinsdag 27 november tijdens de ochtendspits verkeerscontroles uit in het centrum van Wemmel. Daarbij ging bijzondere aandacht uit naar de schoolomgevingen.

De actie resulteerde in vier processen-verbaal voor bestuurders die hun gordel niet droegen; tien pv’s voor kinderen die hun gordel niet droegen of niet in een speciale kinderstoel zaten; tien pv’s voor gebruik van de gsm achter het stuur; en een pv voor een voertuig dat niet ingeschreven, niet verzekerd en niet geldig gekeurd bleek te zijn. Het voertuig werd onmiddellijk in beslag genomen en getakeld.