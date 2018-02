1.500 gezinnen uur lang zonder stroom 08 februari 2018

In Wemmel werden gisterenmorgen zowat 1.500 afnemers getroffen door een stroomonderbreking. Die deed zich om iets over 11 uur voor in onder meer De Limburg Stirumlaan Dries, Robbrechtstraat, Maalbeeklaan en Steenweg op Brussel. Rond 12.10 uur hadden herstellingsploegen van netwerkbeheerder Eandis de panne opgelost. (DBS)