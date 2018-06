1,5 miljoen meer voor vzw 'de Rand' 19 juni 2018

De vzw 'de Rand' kan dit jaar rekenen op een budget van 5,7 miljoen euro. Dat is 1,5 miljoen euro of 40 procent meer dan vorig jaar. Ben Weyts, Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand, spreekt van een "nooit geziene budgetverhoging".





Volgens minister Weyts zal er 1 miljoen euro geïnvesteerd worden in de vergroening van de zeven Gemeenschapscentra van vzw 'de Rand'. De middelen komen uit het Vlaamse Klimaatfonds. Bedoeling is om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat dan onder meer om het plaatsen van hoge rendementsbeglazing, het installeren van gastellers of het opmaken van een lichtplan. Er is ook een bijkomende en recurrente toelage van 500.000 euro, waarmee vzw 'de Rand' indien nodig een vangnet kan bieden voor het Vlaamse verenigingsleven. Dat bedrag vormt een soort reservepotje waarmee de vzw het Vlaamse verenigingsleven ter hulp kan schieten, met name wanneer in de faciliteitengemeenten zou beslist worden dat verenigingsleven minder te ondersteunen. (DBS)