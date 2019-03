‘Spelen in het Nederlands’ in bib DBS

25 maart 2019

19u03 0 Wemmel De bibliotheek organiseert samen met GC De Zandloper en vzw Kanak ‘spelen in het Nederlands’. Dit gratis voorlees- en speelmoment werkt altijd rond een bepaald thema.

Op woensdag 27 maart van 14 tot 15.30 uur staat alles in het teken van vrienden. Eerst luisteren de kinderen naar een verhaal in het Nederlands en na het verhaal spelen ze met de ouders of grootouders spelletjes in het Nederlands.

Op deze manier komen kinderen op een leuke en laagdrempelige manier in contact met het Nederlands. Ook kinderen of ouders die Nederlands minder goed begrijpen of spreken, zijn meer dan welkom op deze namiddagen. Ook op 27 april en 22 mei worden deze speelmomenten georganiseerd.