“Gesprekken vlotten, maar geen haast” DBS

15 november 2018

17u19 0 Wemmel Ook in Wemmel is de coalitie nog niet rond. Burgemeester Walter Vansteenkiste heeft met zijn Lijst van de Burgemeester een ruime meerderheid behaald en heeft dus de touwtjes in handen. Hij kan kiezen in zee gaan met Wemmel+ of Intérêts Communaux, al wil hij niet zeggen met wie hij nu spreekt.

Het schepencollege ligt al sinds 14 oktober vast, omdat in faciliteitengemeenten zoals Wemmel het college rechtstreeks wordt verkozen. “De besprekingen vlotten", zegt Vansteenkiste. “Beide groepen zijn geïnteresseerd in een samenwerking met ons. Alleen de voorwaarden zijn verschillend. Er ligt een basisdocument op tafel waaraan wordt geveild en geschaafd. Het is bij ons wat complexer dan in andere gemeenten, omdat we hier met het OCMW inbegrepen met meer dan 20 verkozen individuen een akkoord moet vinden over de voorstellen, daar waar men elders enkel met de verschillende partijen moet onderhandelen. Er is ook geen haast bij, want sowieso kan de voordrachtsakte van de burgemeester pas worden goedgekeurd door de gemeenteraad op de eerste zitting in januari.”