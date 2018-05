"Bellot speelt met veiligheid" NOORDRAND FURIEUS OVER 2.000 EXTRA VLUCHTEN ALS WINDNORMEN WIJZIGEN ROBBY DIERICKX

19 mei 2018

02u36 2 Wemmel 2.000 extra opstijgende vliegtuigen zal de noordrand moeten slikken als de windnormen rond Zaventem veranderen. Het lokale actiecomité is furieus. "De minister speelt niet alleen met de veiligheid van het vliegverkeer, maar ook met de gezondheid van de bewoners van de noordrand en Brussel."

Federaal mobiliteitsminister François Bellot (MR) wil de windnormen rond de luchthaven aanpassen, zodat er minder vaak van het preferentiële baangebruik afgeweken moet worden. Concreet zal men het baangebruik pas vanaf zeven knopen veranderen, terwijl dat nu tussen de vijf en de zeven knopen het geval is. Er zal daardoor minder snel opgestegen worden in de richting van Leuven en de landingen zullen minder vaak boven de oostrand gebeuren. Bellot zou daarmee de drie gewesten willen tegemoetkomen. Maar in de noordrand (Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel) zal men daardoor wel 2.000 extra opstijgende vliegtuigen moeten dulden. En dat bovenop de zowat 45.000 die ze jaarlijks al boven hun hoofden krijgen.





Vuilnisbak

"De noordrand wordt als de vuilnisbak beschouwd", reageert Roger Vermeiren, voorzitter van Actie Noordrand, scherp. "En dit alles om de MR-kiezers in de oostrand en Wallonië te paaien. Dat honderdduizenden bewoners van de noordrand en de Brusselse kanaalzone daardoor nog maar eens extra geluidsoverlast te slikken krijgen, deert de minister niet."





Schadelijke kerosine

Volgens cardioloog Marc Goethals zullen de nu al uiterst zeldzame rustmomenten in de noordrand volledig verdwijnen. "Bovendien zullen de vliegtuigen door de nieuwe windnormen trager opstijgen, waardoor ze langer op lage hoogte blijven en later afdraaien naar hun bestemming. Gevolg? Nog meer mensen krijgen met hinder te kampen. En dat terwijl kerosine zo schadelijk is voor de gezondheid. Door het opstijgen met felle Noordoostenwind richting Brussel wordt het ultrafijnstof van de vliegtuigen over de hele agglomeratie geblazen."





Volgens het actiecomité brengt Bellot ook de veiligheid van het vliegverkeer in het gedrang. "In het voorstel houdt Bellot geen rekening met de rukwinden, die al gauw vier tot vijf knopen extra opleveren", aldus nog Goethals. "Dat betekent dat men pas bij elf à twaalf knopen van het preferentieel baangebruik gaat afwijken. Levensgevaarlijk, want opstijgen en landen wordt daardoor een pak moeilijker. In internationale richtlijnen staat duidelijk vermeld dat men het baangebruik al bij vijf knopen moet aanpassen. Bellot gaat hier helemaal tegenin, net als tegen het regeerakkoord. Dat stelt uitdrukkelijk dat er niet mag worden afgeweken van de windcriteria van het luchthavenakkoord van 2010. We hopen dan ook dat hier gevolg aan gegeven wordt."