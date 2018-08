'Aperitief' voor jaarmarkt valt in de smaak 20 augustus 2018

De straten van Wemmel lopen vandaag weer vol voor de jaarmarkt. Ook afgelopen weekend was het bijzonder druk. De sportievelingen konden deelnemen aan de wielerhappening Corsa Campagnolo of de stratenloop. Voor de kunstliefhebbers was er dan weer een tentoonstelling van de kunstkring Eugène Laermans in de Zandloper georganiseerd. Het Bal Populaire bracht zaterdagavond een mensenmassa op straat. Onder leiding van DJ Zaki werd de nacht in gedanst. Vanaf tien uur vandaag gaan de festiviteiten gewoon verder. Een van de hoogtepunten wordt de zevende Jaarmarktworp om 14 uur aan de kerk. Vervolgens brengt Tom Helsen aan het gemeentehuis de sfeer erin.





