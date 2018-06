"3 uur vergaderen lukt niet meer" MARCEL VAN LANGENHOVE (74) ZEGT POLITIEK NA 30 JAAR VAARWEL FREYA DE COSTER

25 juni 2018

02u26 0 Wemmel Marcel Van Langenhove neemt na 30 jaar afscheid van de politiek. Hij komt in oktober niet meer op op de Lijst Burgemeester Wemmel. Al gaat de beroemde scheidsrechter niet volledig op rust. "Ik blijf scheidsrechters begeleiden bij RSC Anderlecht."

30 jaar politiek, 30 jaar voetbal en 36 jaar kruidenierswinkel uitbaten. Marcel Van Langendonk (74) had nog veel goesting om verder te doen. Maar toch besluit hij na een glansrijke carrière samen met zijn vrouw Jeanine Huygens (73) uit de politiek te stappen. "We moesten naar ons lichaam luisteren. En daar kwam nu eenmaal sleet op", zegt Marcel. "Vergaderingen van 3 uur volgen lukt niet meer. En dan kom je thuis om onder je voeten te krijgen dat je zolang wegblijft (lacht)." Marcel is wereldwijd bekend als scheidsrechter. In 1974 arbitreerde hij zijn eerste match in Belgische eerste klasse, floot zelfs een wedstrijd op het WK in Italiê van 1990 en werd uitgeroepen tot scheidsrechter van het jaar. Maar in de thuisstad van zijn vrouw Jeanine bouwde hij ook een politieke carrière uit. Bij zijn eerste opkomst bij de verkiezingen van 1988 werd Marcel in een klap verkozen als schepen, en onafgebroken zat hij tot vandaag in het schepencollege. Van 2000 tot 2009 droeg hij zelfs de burgemeesterssjerp.





Eigen schaduw

"Politiek is een rare zaak. Je moet steeds op je hoede zijn, zelfs voor je eigen schaduw. Toen ik burgemeester van Wemmel was, schoot mijn eigen schepen me in mijn voet en vertrok naar zijn eigen partij. Daar heb ik wel mijn lesje uit geleerd." Maar Marcel kijkt vooral erg tevreden terug op zijn loopbaan in de Wemmelse politiek. Die heeft naar eigen zeggen heel wat toppunten gekend. "We vernieuwden de begraafplaats, want die was helemaal verloederd. En we verwezenlijkten het kunsgras in het Van Langenhove stadion. Een eigen stadion naar je vernoemd krijgen, wie kan dat zeggen? Maar men moet beseffen dat je in politiek niets zomaar bereikt. Het doet me plezier dat ik afscheid kan nemen omringd door een groep vrienden." Ook Marcels vrouw Jeanine neemt afscheid van de politiek. Zij werd in 2012 verkozen als OCMW-raadslid. "Jeanine en ik zijn 42 jaar getrouwd, maar volgens haar maar 26 jaar. 'Ik zag je de helft van de tijd niet', grapt ze dan."





In een zwart gat vallen zal Marcel niet doen. Zijn nieuw verwonnen tijd gaat hij voornamelijk besteden aan zijn andere grote passie: voetbal.





Scheidsrechters RSCA

"Ik begeleid nog steeds de scheidsrechters van RSC Anderlecht en heb mijn C4 nog niet ontvangen. Zolang mijn gezondheid dat toelaat, blijf ik bij Anderlecht." Het doet hem er trouwens aan denken dat hij zich moet reppen, want de voetbalmatch tussen België en Tunesië begint zo meteen.





"Voetbal is net zoals politiek: enkel als je met een goede ploeg speelt, behaal je resultaten.