Wellen plaatst wildspiegels DSS

15 januari 2019

19u13 0 Wellen De gemeente Wellen gaat wildspiegels plaatsen langs de Steenweg Borgloon, Bodemstraat en Bulsstraat. De spiegels staan in de wegbermen en zijn bedoeld om wild, en dan vooral reeën, ervan te weerhouden de weg over te steken als er een auto nadert.

“Een wildspiegel bestaat uit een blauwe reflector die is aangebracht op de paaltjes langs de weg. De reflectie van de koplampen van auto’s zorgt ervoor dat dieren schrikken en daardoor niet oversteken als er een wagen nadert” vertelt burgemeester Els Robeyns (sp.a). “Het uitgestraalde licht van naderende auto’s wordt weerkaatst in een steeds wijder wordende baan, eerst over de rijweg en vervolgens in het aangrenzende weideland. Het in de richting van de rijweg rennende wild krijgt zo het autolicht recht in de ogen en stopt. De auto passeert tijdens die ‘stop’, het autolicht verdwijnt uit de spiegel en het wild vervolgt zijn weg en kan de weg oversteken.” besluit Robeyns.