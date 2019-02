Wellen gaat bevolking raadplegen DSS

01 februari 2019

Burgemeester Els Robeyns (sp.a) gaat de polsslag van de Wellenaren voelen. “We gaan ter voorbereiding van onze meerjarenplanning een brede participatie organiseren. We beginnen met alle verenigingen en buurtcomités persoonlijk uit te nodigen voor een gesprek. Iedere vereniging krijgt ongeveer 30 min om aan het college hun verwachtingen van de gemeente met betrekking tot hun vereniging mee te geven. Die brieven zijn vertrokken en we starten half februari. Ook de buurtcomités gaan we gegroepeerd per buurt uitnodigen om hun verwachtingen te peilen. Daarnaast hebben we uiteraard ook alle diensten van de gemeente bevraagd. Daarna gaan we op basis daarvan nog themarondetafels met de inwoners organiseren. Zo komen we tot een breed gedragen meerjarenplan” besluit burgemeester Els Robeyns.