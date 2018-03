Tot 42 maanden cel voor Albanese dieven 23 maart 2018

03u02 0 Wellen Elf Albanezen werden veroordeeld tot celstraffen van 30 tot 42 maanden voor een reeks woninginbraken. Die pleegden ze tussen december 2016 en april 2017, onder meer in Borgloon en Wellen.

Wellen





De bende werd ontmaskerd toen twee van hen in Zaventem betrapt werden met een gestolen laptop in hun auto. Ze verklaarden dat ze naar België gekomen waren om hier te komen werken. Sommigen van hen waren op doortocht naar Groot-Brittannië.





Het kopstuk van de bende had onderdak gevonden in Luik en stuurde daar zijn kompanen aan. Ze kregen tips over huizen waar grote sommen geld, juwelen of dure auto's te vinden waren. Ze gingen ook aan de haal met kledij, parfum, laptops, tablets, en gsm-toestellen. In Borgloon wisten ze zelfs een kluis buit te maken met daarin ruim 19.000 euro cash en juwelen.





Omdat de Albanezen een blanco strafregister hadden, werden de celstraffen met uitstel opgelegd. Samen moeten ze wel nog 15.352 euro strafkosten betalen.





In de rechtbank benadrukten de elf dat ze allemaal zo snel mogelijk naar hun thuisland willen terugkeren. (VCT)