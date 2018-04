Stroopfamilie keert terug naar roots ZOETSTE FABRIEK VAN LIMBURG VAN BORGLOON NAAR WELLEN VERHUISD XAVIER LENAERS

12 april 2018

02u52 0 Wellen Zoetekauwen in de regio kunnen zich in de handen wrijven: de bekende stroopfabriek van de familie Bleus is verhuisd van Borgloon naar de gemeente Wellen. Al zes generaties lang bereidt de familie het heerlijk kleverige goedje, en dat doet ze nu in een hypermoderne fabriek, mét winkeltje en museum.

Elf jaar lang stookten Raf Bleus (43) samen met vader Johnny (67) Loonse stroop in een fabriek in het hart van Borgloon. Het decor? Een beschermd monument en mooi voorbeeld van industrieel erfgoed. Na meer dan een decennium was de stroopfamilie echter klaar voor een volgend hoofdstuk, en dat zal zich afspelen in Wellen, hun roots. Op het industrieterrein van de gemeente openden ze een nieuwe stroopfabriek, deze keer met winkel én een kleinschalig museum.





Geschiedenis

"We willen groepen en schoolkinderen niet alleen tonen hoe stroop gemaakt wordt", zegt Raf Bleus."We willen ook onze familie voorstellen, die al sinds 1843 stroop maakt", vervolgt Raf. "Daarnaast geven we een kijk op de geschiedenis van het stroopstoken. Daarvoor richten we een ruimte in met een 'mini-stroopfabriek', waar we scholen kunnen ontvangen en rondleiden."





Been geamputeerd

Het verblijf in de stroopfabriek van Borgloon was altijd tijdelijk bedoeld, ook al maakte de familie daar elf jaar lang haar zoete goedje. "De ruimtes daar waren niet hoog genoeg. Bovendien kreeg ik in 2005 een pallet op mijn rechtervoet. Gevolg? Mijn been moest tot onder de knie worden geamputeerd. Sindsdien draag ik een prothese, maar in de stroopfabriek van Borgloon leed ik te veel pijn. In de nieuwbouw moet ik geen trappen meer op en is de pijn draaglijker", bekent Raf. "In de nieuwe stroopfabriek, een investering van een miljoen euro, kan ik sneller en meer stroop maken. Zo maakte ik in Borgloon per dag 200 à 250 kilo stroop, nu zit ik al aan 500 per dag. Straks hoop ik naar de 1000 kilo per dag te gaan."





Leerschool

Raf benadrukt dat hij niet uit onvrede uit Borgloon vertrokken is. "Ik ben de stad dankbaar dat ik de kans gekregen heb om stroop te mogen maken. Maar de drang om naar m'n roots terug te keren werd met het jaar sterker. We konden daar industriegrond kopen en die opportuniteit konden we niet laten liggen. Borgloon was een leerschool. Ik heb fouten gemaakt, maar heb daar vooral van geléérd. Ik ben nu gelukkiger dan ooit tevoren. Het geeft me een voldaan gevoel dat we de kwaliteit van de stroop verder kunnen verbeteren. De fabriek betekent ook een nieuwe start van onze activiteit. Stroop maken blijft een familiezaak: naast mijn vader werken ook mijn moeder Huguette, mijn vriendin Maya en mijn twee broers Gert en Tom mee in de zaak."