Straten in wijk Vrolingen ruim vijf maanden werf 07 april 2018

De inwoners van de Wellense wijk Vrolingen zijn het beu dat de wegenwerken nog steeds niet voltooid zijn.





Eind oktober vorig jaar verspreidde de gemeente het bericht dat er vanaf 6 november ingrijpende werken zouden starten in de Kukkelbergstraat en de Zangstraat. Het einde was voorzien op 30 november 2017. De werken begonnen op de geplande datum, maar sindsdien zijn beide straten een werf. Wél was er opluchting toen een aannemer te kennen gaf dat van woensdag 4 tot vrijdag 6 april het wegdek zou gefreesd en geasfalteerd worden. Tegelijk werd aan de bewoners gevraagd om hun auto niet naast de openbare weg te parkeren. De hinder zou op vrijdag 6 april, gisteren dus, tot het verleden behoren. Gefreesd werd er, maar van een asfaltlaag is nog steeds niets te merken.





"Het einde van de werken was gepland op 30 november vorig jaar", zegt een bewoonster die haar auto al meermaals honderden meters verder van haar woning moest parkeren. "Ik hoop dat in november 2018 het einde in zicht komt", vult ze met het nodige sarcasme aan. De aannemer was gisteren telefonisch niet te bereiken. (JEK)