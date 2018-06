Schepen Benny Maes gaat solo 13 juni 2018

02u57 0 Wellen In een huis-aan-huis brief geeft Benny Maes, de Wellense schepen van Financiën, te kennen dat hij verder als onafhankelijke schepen zal zetelen. Hij gaat niet akkoord met een aantal beleidskeuzes en keert zich vooral tegen burgemeester Els Robeyns waarmee hij al een hele tijd overhoop ligt.

Reeds in oktober vorig jaar nam Maes zijn eigen meerderheid op de korrel over de uitgaven voor voetbalclub KVK Wellen. Burgemeester en partijgenoot Els Robeyns noemde hem toen een 'ruziestoker'.





Intussen is het water steeds maar dieper geworden.





"Het gratis weggeven van enorme gemeentelijke belastingsgelden voor luxe uitgaven van één sportclub lag me inderdaad zwaar op de maag", zegt Maes. "Als schepen van Financiën ben ik verplicht om de belangen van de gemeente te verdedigen. Sommigen hebben duidelijk een ander doel en noemen mijn houding dwarsliggen of negatief zijn. Het is inderdaad negatief voor de gemeentekas dat gelden zomaar gratis uitgedeeld worden, zoals bijna 600.000 euro voor één club in zes jaar tijd."





Verhoging huisvuilbelasting

Een ander heikel punt is voor Maes de verhoging van de huisvuilbelasting voor 700 alleenstaanden. "Ik heb in 2014 die verhoging alvast niet goedgekeurd", zegt hij om daarna de verouderde gemeentelijke gebouwen aan te kaarten. "Er werd geen enkel initiatief genomen om daar de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20 procent te verminderen. Dan heb ik het nog niet over de sociale woningbouw en het fietspad Maupertuus. Voor dit laatste zijn er als zes jaar plannen en opmetingen, maar zonder enig concreet resultaat", aldus nog schepen Maes. (JEK)