Samenaankoop stookolie 29 augustus 2018

02u26 0 Wellen Sp.a-Rob organiseert al voor de negentiende keer een samenaankoop van stookolie voor alle Wellenaren.

"Exact tien jaar geleden organiseerden we - wegens de sterke stijging van de olieprijzen - voor de eerste keer een samenaankoop voor onze inwoners", zegt Els Robeyns. "Door de krachten te bundelen, bekomen we een scherpe prijs voor alle deelnemers, ongeacht het aantal liter dat men bestelt. Door de jaren heen namen gemiddeld zo'n driehonderd gezinnen deel aan onze actie, goed voor een gemiddelde bestelling van 400.000 liter."





"De prijs en leverancier van onze nieuwe actie kennen we op vrijdag 7 september. Deze wordt bekendgemaakt via sociale media, alsook aan het kantoor van de Voorzorg in Wellen. Op basis van die prijs kunnen mensen van vrijdag 7 tot en met maandag 10 september inschrijven." Meer informatie bij Els Robeyns via 0476/60.06.44. (DSS)