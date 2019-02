Permanent Perenkunstwerk tegen Ruslandboycot DSS

21 februari 2019

Wellen gaat op haar nieuwe rotonde aan de Blijde Hoek tegen eind augustus het kunstwerk ‘Hand met peren’ van Frederic Van de Velde plaatsen. Het werk toont een hand met drie geplukte peren, een eerbetoon aan de harde fysieke arbeid op het land.

Voor het ontwerp van een kunstwerk op de nieuwe rotonde aan de Blijde Hoek schreef de gemeente Wellen op 25 mei 2018 een wedstrijd uit. Maar liefst 17 ontwerpen werden voorgelegd aan de jury onder leiding van Wellens kunstenaar Diane Gielen. De jury koos unaniem voor het ontwerp “hand met peren” van Frederic Van de Velde.

Haspengouwse landschap

Burgemeester Els Robeyns is in haar nopjes: “ Het kunstwerk toont een hand met drie conférence-peren. De hand symboliseert kracht, evenwicht en openheid terwijl de bevallige peer verwijst naar het lekkere fruit dat eigen is aan het Haspengouwse landschap.Het is een eerbetoon aan de harde fysieke arbeid op het land en het geduld en vertrouwen die van de landbouwer vereist worden. Maar het is ook een mentale steun in moeilijke tijden van Ruslandboycot. Het beeld zal uitgevoerd worden in EPS ( met vier afwerkingslagen bestaand uit glasvezel en hars. De kostprijs wordt geraamd op 20.000€. Tegen de oogst eind augustus, zou het kunstwerk de rotonde aan de N777 moeten sieren.” besluit de burgemeester.