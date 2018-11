Meer dan 400 bezwaarschriften tegen uitbreiding kippenstal Landbouwer reageert: “Ik hoop dat de buurt beseft dat ze zich voor de kar van de kasteelheer laten spannen.” Dirk Selis

29 november 2018

16u56 0 Wellen Meer dan 400 mensen zullen vrijdag een schriftelijk bezwaarschrift gaan indienen tegen de vergunningsaanvraag voor de uitbreiding van het varkensbedrijf van Jean-Paul Haesen. De landbouwer wil zijn bedrijf uitbreiden met stallen voor maar liefst 180.000 kippen en 4.000 varkens. De buurt en dierenrechtenorganisatie GAIA gingen in het verweer. Met een ongezien resultaat als gevolg.

Medio kwam aan het licht dat er een vergunningsaanvraag liep voor de uitbreiding van het varkensbedrijf van Jean-Paul Haesen. Hij wil zijn bedrijf uitbreiden met stallen voor maar liefst 180.000 kippen en 4.000 varkens.Tot groot ongenoegen van de buurt.

Stopmegastallen.be

Het verzet van de buurt was dan ook zeer goed georganiseerd. Te goed, volgens sommigen. Via de website Stopmegastallen.be konden de buurtbewoners makkelijk hun bezwaarschriften indienen De omwonenden vrezen dat deze agro-industriële megastallen rampzalig zullen zijn voor de gezondheid van de buurtbewoners omwille van fijnstof, stank en verkeersoverlast. Ze zijn ongerust over de overschrijding van de ammoniaknorm en de daling van het grondwaterpeil. Het omliggend historisch landschap zal worden vernietigd en het dierenleed zal vergroten vanwege de industriële omvang van de huisvesting en bedrijfsvoering.

Steenrijke kasteelheer

Landbouwer Jean-Paul Haesen zucht eens diep als we hem voor een reactie vragen: “Wat moet ik daar nog op zeggen? Willy Tans, zo ongeveer de rijkste man van Limburg wil mijn bedrijf hier weg en zet de grote middelen in om zijn gelijk te krijgen. Ze zijn zelfs tot in Peer gegaan om handtekeningen in te zamelen. Ik boer hier al meer dan 25 jaar, mijn dochters willen de stiel verderzetten. We zijn met alles in orde. Maar als een steenrijke kasteelheer, die tussen haakjes het ganse domein met inbegrip van het eeuwenoude fructurarium achter gesloten hekken plaatst, mij weg wil, dan hoop ik op de wet die een landbouwer in landbouwgebied zal beschermen. Ik hoop dat de buurt beseft dat ze zich voor zijn kar laten spannen.”

Het zal de Limburgse deputatie zijn die hier een beslissing in moet nemen.