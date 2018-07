Grootste bouwproject in jaren voor Wellen INVESTERING VAN 7 MILJOEN IN NIEUW WINKEL- EN WOONCOMPLEX XAVIER LENAERS

10 juli 2018

02u33 0 Wellen De gemeente Wellen mag zich opmaken voor het grootste bouwproject in jaren. Er komt in de dorpskern een nieuw winkelcomplex met onder meer een Lidl, Action en 12 appartementen. De opening is gepland voor het najaar van 2020.

Dat er nog potentieel is voor extra winkels, blijkt uit een studie die de gemeente liet maken. "Er is nog marge voor shops die dagdagelijkse producten aanbieden. We willen zo aan klantbinding doen bij de Wellenaars. En we hopen dat mensen van buiten de gemeente hier komen winkelen", zeggen Els Robeyns en Kristien Treunen, de burgemeester en schepen van Middenstand. "De winkels moeten een boost geven aan de handel in het centrum."





Betonfabriek

Het winkelcomplex, goed voor 4.000 vierkante meter commerciële ruimte, zal fungeren als poort tot het winkelhart van de gemeente. "Een afgebakend gebied van 700 meter van aan de Overbroekstraat tot het Kerkplein", zegt de burgemeester. "Dat hart zal zicht- en herkenbaar zijn met het winkelcomplex. Op de site van het oud-kantoorgebouw van een betonfabriek - een terrein van 1,5 hectare - gaat de Groep Kolmont uit Hasselt twee gebouwen rechtzetten. "Goed voor een investering van 7 miljoen euro", zegt Maarten Lexis van de groep.





12 appartementen

"Eén geeft onderdak aan een Lidl die verderop de Dorpsstraat ligt. Lidl zit daar te krap en de keten wil uitbreiden. Meer nog, het warenhuis verdubbelt z'n oppervlakte tot 2.200 vierkante meter. Aanpalend zetten we een tweede gebouw neer waar plaats is voor een Action en tweede grote winkel, goed voor nog eens 2.000 vierkante meter winkelruimte. Boven deze twee winkels komen 12 appartementen van 80 tot 100 vierkante meter." Achteraan de site wordt een gratis parking voor 140 wagens aangelegd. Voor fietsers en voetgangers wordt een aparte toegang voorzien via een een halfopen doorgang.





Niet enkel het handelscentrum heeft baat met de winkels en woningen. Ook de gemeente haalt er voordeel uit. "Nu kunnen we het containerpark en de technische dienst van de gemeente uit het centrum halen. Het is niet meer van deze tijd dat ze in de dorpskern liggen. Ze worden gesloopt en verhuizen naar het industrieterrein op Smissenbroek. Daar zet Kolmont voor ons een nieuw afvalpark en technische dienst recht." Tegen de zomer 2019 zullen het containerpark en de technische dienst gebruiksklaar zijn. In de herfst van 2020 zullen de winkels openen en appartementen betrokken worden.