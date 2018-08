Gemeentelijke babyborrel 29 augustus 2018

02u26 0 Wellen De gemeente Wellen organiseert komende zondag 2 september al voor de zesde keer een babyborrel.

In het voorbije jaar werden in de gemeente Wellen 45 baby's geboren. Zij worden samen met hun mama's en papa's, broertjes en zusjes, en oma's en opa's verwacht in zaal de Meersche. Voor de pasgeborenen heeft de gemeente een slabbetje met het opschrift 'Wellen wild van mij'. Ook de gemeentelijke bibliotheek voorziet een leuke attentie voor de allerkleinsten. Naast drank en hapjes wordt er ook kinderanimatie aangeboden. Apotheose van de namiddag wordt ongetwijfeld de taart met daarop de namen van alle pasgeborenen. (DSS)