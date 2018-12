Denise heeft terug licht in haar keuken Na staakt-het-vuren eindelijk vrede tussen fruitteler en familie Spanoghe Dirk Selis

17 december 2018

11u23 0

In Ulbeek is er een week voor kerstmis vrede ontstaan in de burenruzie tussen fruitteler Johan Geladé en de familie Spanoghe. Nadat de fruitteler een metershoge muur van 24 fruitkisten pal voor het keukenraam van zijn buren, de familie Spanoghe had neer geplant, liepen de gemoederen aanvankelijk nog hoog op.

De twee hadden eerder al eens discussies toen de fruitteler zijn plantage wegens perenvuur moest afbranden. De rookontwikkeling zorgde echter voor rook- en roetschade bij de aanpalende familie Spanoghe. “Onder andere de lak van onze lichtblauwe auto werd door de vuursintels beschadigd. Maar ook andere buren hebben schade ondervonden. Dat is een zaak voor de verzekering.” zei Denise Spanoghe die de zaak ook bij haar verzekeraar aangaf. De fruitteler verraste hen als reactie met de muur fruitkisten, die al het licht in hun woning wegnam. “Pure pesterij!” schreeuwde Denise Spanoghe eind november uit.

December-ultimatum

Volgens teler Johan Geladé was er geen sprake van pesterijen , maar waren de kisten er voorlopig gewoon opgestapeld voor opruimwerken en het aanplanten van nieuwe bomen. “Al krijg ik wel tal van sms’jes van de buren om mij proficiat te wensen met mijn actie.” zei Johan fijntjes. Buurvrouw Denise Spanoghe gaf de fruitboer het voordeel van de twijfel. “Als hij zegt dat hij die bakken nodig heeft voor zijn werk, wil ik hem geloven. Al gaat dat moeilijk zijn, want bijna al die bakken hebben geen bodem, dus ik zie niet meteen in hoe daar vuil in kan bewaard worden. Maar goed, ik trek elke dag een foto van de bakken, dus we zien wel of hij ze al dan niet zal gebruiken. Daarbij zegt hij dat hij op 15 december de bakken gaat wegnemen, ik ben benieuwd. Als ze niet weg zijn, mag hij het in alle geval voor de vrederechter gaan uitleggen. Maar indien ze wel weg zijn, is voor mij de zaak gesloten. Ik ga uit van het positieve.” zei een vastberaden Denise Spanoghe eind november.

Er staan er nog twee

Maar teler Johan Geladé hield woord. “Och, ik heb mijn goed hart eens laten zien. Ik heb de fruitkisten voor haar Kerstmis maar laten weghalen, ondanks het feit dat ze denkt dat ze de baas van de van de wijk moet spelen. Vrede op aarde nietwaar.”

Buurvrouw Denise Spanoghe reageert tevreden: “Eindelijk na een maand heb ik terug licht in mijn keuken. Hij heeft zich aan zijn afspraak gehouden dat hij de kisten op 15 december ging weghalen. Alleen, er staan er nog twee. Aan de ingang van ons poortje. Nu, ja dan moet hij zijn onkruid maar zelf uitdoen. Dat deden wij voor hem. Maar als hij ons poortje blokkeert, kunnen we daar geen onkruid meer uitrekken. Nu maar hopen dat de kisten ook effectief wegblijven.” zegt een opgeluchte Denise Spanoghe.