Dak van hoeve gaat in vlammen op in Wellen: ouders kunnen net op tijd zoon uit slaapkamer redden Toon Royackers

29 maart 2019

12u59 0 Wellen Een hevige brand heeft donderdagavond voor grote schade gezorgd in een woning langs de Bampstraat in Wellen. De bewoners werden omstreeks 21 uur opgeschrikt door enkele luide knallen. Even later sloegen de vlammen al hoog door het dak naar buiten. Hun zoon, die boven lag te slapen na een lange nachtdienst, kon gelukkig tijdig naar beneden rennen.

“Ik had de nachtdienst gedaan als onthaalbediende in het hotel van Staaien bij Sint-Truiden,” zegt de getroffen bewoner Andy Dewarier. “Ik lag in mijn slaapkamer net onder het dak te slapen. Even verder op de zolderkamer moet de brand ontstaan zijn, vermoedelijk door een kortsluiting. Al is de brandweer nog niet zeker van de precieze oorzaak. Gelukkig waren mijn ouders, die in het aanpalend woongedeelte wonen, wel nog wakker. Zij waren televisie aan het kijken, toen ze geknetter en een luide slag hoorden. Buiten roken ze al een verdachte geur en zagen ze rook.”

Onbewoonbaar

Meteen maakten ze hun zoon wakker en sloegen ze alarm bij de hulpdiensten. Brandweerzone Zuid West Limburg snelde massaal ter plaatse.

“De woning is opgesplitst, en de vlammen dreigden over te slaan van het ene woonhuis naar het andere,” zegt brandweerkapitein Steven Rennen van de zone Zuid West Limburg. “We hebben er alles aan gedaan om nog zo veel mogelijk te redden.”

Volgens de bewoners was de brandweer trouwens bijzonder snel ter plaatse. “Het heeft geen tien minuten geduurd,” zegt Andy Dewarier. “Maar toen we buiten stonden, zagen we meteen een eerste vlam door het dak uitkomen. Daarna ging het onvoorstelbaar snel. In een mum van tijd stond een groot deel van ons dak in lichterlaaie. Op het moment dat de eerste brandweerwagens onze straat indraaiden, ging het al om een hevige en uitslaande brand.”

Helaas bleek zowel het woongedeelte van de ouders als het deel van de zoon donderdagavond laat voorlopig onbewoonbaar. Zij moesten alle drie de nacht elders doorbrengen.

Fotoalbums gered

“Gelukkig heeft mijn werkgever een hotel,” zegt Andy Dewarier. “Ze zijn heel behulpzaam, en voorlopig mocht ik daar even blijven. We hebben dit huis zelf helemaal opgemaakt. Mijn vader heeft er enorm hard aan gewerkt. Pas twee jaar geleden was alles klaar, en was het pand opgesplitst. Pijnlijk om zien dat het nu zo erg vernield is. Fotoalbums hebben de brandweerlui wel nog kunnen redden, maar zoals je ziet is ook een deel van de inboedel beschadigd. We zijn vooral opgelucht dat we zelf ongedeerd zijn, net zoals onze hond.”

Donderdagavond en vrijdagochtend bleef de Bampstraat in Wellen plaatselijk afgesloten tijdens de bluswerken.