Chloorlek in zwembad Maupertuus 31 augustus 2018

02u42 0

Brandweerzone Zuid West Limburg is gisterennamiddag opgeroepen voor een lek in het openluchtzwembad Maupertuus langs de Bampsstraat in Wellen. Het zwembad was gesloten, maar tijdens onderhoudswerken liep het plots mis. Even werd gevreesd dat er ook zwavelzuur was vrijgekomen. Buurtbewoners kregen daarom de raad mee om ramen en deuren gesloten te houden. Al snel bleek dat er toch geen gevaar was voor de omgeving. Mogelijk moet het zwembad zelf door het lek voorlopig wel gesloten blijven. (RTZ)