Buren en eigenaar redden frigo's uit brandende loods 15 mei 2018

03u17 0 Wellen Aan de Russeltstraat heeft een brand maandagochtend voor grote schade gezorgd in een loods van het fruitbedrijf Somatrac. Buurtbewoners konden samen met de eigenaar nog snel enkele kostbare frigo's naar buiten rollen. Even later stond het gebouw in volle vuur.

De brand moet omstreeks half één 's ochtends uitgebroken zijn, mogelijk na problemen aan een van de machines. Alerte getuigen gingen meteen op ramen en deuren bonken van eigenaar Eddy Vanschoenwinkel. Die rende samen met hen terug naar de brandende loods. "We hebben inderdaad onze frigo's nog kunnen redden," aldus de eigenaar. "Dat was een hele opluchting. Het vuur zelf kon zich door de vele houten kisten helaas razendsnel verspreiden. Het ging om onze oude loods. Toen de brandweer al volop aan het blussen was, draaide even de wind. Daardoor was ook de ouderlijke woning even bedreigd. Gelukkig kon het aanwezige korps erger voorkomen. Bij mijn ouders is nu enkel beperkte rookschade. De loods zelf is grotendeels vernield. Maar met het bedrijf kunnen we wel verder."





Maandag werd al snel gevreesd dat door de ouderdom van het gebouw er ook asbest aanwezig kon zijn in de dakplaten. Dat bleek na metingen effectief het geval. Toch was de asbestvervuiling plaatselijk op het terrein. Evacuaties waren niet nodig. De Russelstraat werd 's ochtends tijdelijk afgesloten voor de bluswerken. De gemeente liet later de onmiddellijke omgeving van het terrein uit voorzorg afzetten. (RTZ)