Boete voor Indiër die krot verhuurde 13 juli 2018

02u47 0

Een 68-jarige Indiër die in Wellen een nachtwinkel uitbaat, werd door de strafrechter in Tongeren veroordeeld tot een boete van 3.000 euro omdat hij in Borgloon een krot verhuurde aan een koppel. Hij krijgt 10 maanden de tijd om grondige renoveringswerken uit te voeren. Anders gebeuren die ambtshalve op zijn kosten.





Tijdens een inspectie in Neremstraat van Borgloon werd de woning onbewoonbaar verklaard. Er waren geen rookmelders, maar vooral optrekkend en insijpelend vocht speelden een rol. Dit was zo erg dat houtworm en schimmels er zich bijzonder in hun sas voelden. Het advies om orde op zaken te stellen, sloeg de vijftiger in de wind en verkocht wijselijk het probleempand. Bij het aanhoren van het vonnis vroeg de Indiër of hij, gezien de verkoop, die boete wel moet betalen en zeker of hij nog moet instaan voor de werken. "Voor een afhandeling kan je best een advocaat raadplegen", zei de rechter. (JEK)