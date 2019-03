Auto belandt tegen verlichtingspaal Toon Royackers

13 maart 2019

18u23 0

Aan het Russelt in Wellen is woensdag kort voor de middag een bestuurder geslipt. De wagen schoof de berm in en knalde daar tegen een verlichtingspaal. Slachtoffer Marc B. (60) uit Hechtel-Eksel liep bij de klap verwondingen op.